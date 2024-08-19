Белоруссия нарастила силы ВВС и ПВО на границе с Украиной

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Белоруссия нарастила силы ВВС и войск ПВО, которые задействованы для несения дежурства на границе с Украиной. Об этом сообщил командующий ВВС и ПВО ВС Белоруссии Андрей Лукьянович в эфире телеканала СТВ.

По его словам, распоряжение также коснулось и авиации, и зенитных ракетных войск, и радиотехнических войск. Группировку значительно нарастили после инцидента с нарушением белорусского воздушного пространства беспилотниками ВСУ.

Силы ПВО Белоруссии 9 августа уничтожили на юге государства несколько целей, которые летели со стороны Украины. По словам президента республики Александра Лукашенко, ВСУ "нарушили всякие правила поведения" и вошли в воздушное пространство государства.

В Минобороны страны добавили, что Белоруссия воспринимает пролет украинского дрона над территорией страны как попытку вовлечь Минск в конфликт.

Также Лукашенко заявлял, что его страна полностью готова к борьбе с любыми угрозами, которые существуют против республики.