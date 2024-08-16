Глава МО Белоруссии заявил о высокой вероятности провокаций со стороны Киева

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Глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил о высокой вероятности вооруженных провокаций со стороны Киева на белорусско-украинской границе, сообщает агентство БелТА.

На совещании по вопросам военной безопасности у президента страны Александра Лукашенко он отметил, что такая вероятность сохраняется в условиях присутствия украинских вооруженных формирований в приграничных районах.

Также не исключены резонансные акции с задействованием белорусских националистических формирований, уточнил он.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что Россия введет свои войска в Белоруссию при агрессии против страны. Он также отметил, что реакция Минска в случае агрессии будет "мгновенной и адекватной". Армия страны уже определила свыше 20 бригад и батальонных групп, которые будут направлены на границу государства, чтобы не допустить возможный прорыв со стороны Украины. Каждой из этих групп известно, за какую именно территорию ей предстоит отвечать, отметил Лукашенко.

Глава государства также обратил внимание, что украинской стороне известно об этих шагах Белоруссии. Вместе с тем представители Киева и Запада неоднократно контактировали с Минском, заверяя, что Украине не нужна война с Белоруссией, подчеркнул политик. По его словам, белорусские власти осознают это и не планируют начинать боевые действия с соседней страной.

