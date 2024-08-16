Лукашенко заявил о готовности Белоруссии противостоять любым угрозам

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Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что его страна полностью готова к борьбе с любыми угрозами, которые существуют против республики. Об этом он сообщил на совещании по вопросам военной безопасности, его слова передает госагентство БелТА.

Лукашенко указал на то, что о готовности противостоять любым угрозам ему доложил министр обороны, госсекретарь и председатель КГБ Виктор Хренин. Он добавил, что у республики имеется все для отражения ударов или нападений против Белоруссии.

Лукашенко не раз указывал, что в случае проявления агрессии в отношении Белоруссии Россия по договору введет в страну военные подразделения. Он также отметил, что реакция Минска в случае агрессии будет "мгновенной и адекватной".

Кроме того, по словам белорусского лидера, его республика не хочет войны против НАТО, но в случае нарушения государственной границы Минск ответит мгновенно. Причем, как он утверждает, "ответ" уже подготовлен в виде приказа и лежит в сейфах.

