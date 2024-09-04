В Белоруссии задержан агент японской спецслужбы

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В Белоруссии задержали агента японской спецслужбы, сообщает РИА Новости со ссылкой государственный телеканал Беларусь 1.

Правоохранители поймали агента, имевшего самые обширные интересы, – от сбора информации о социально-политической обстановке в Белоруссии, реализации китайской инициативы "Один пояс – один путь", до происходящего на белорусско-украинской границе. Кроме того, он занимался съемкой военной инфраструктуры.

Ранее эксперты "Лаборатории Касперского" нашли Android-троян, предназначенный для кибершпионажа. Слежку за гражданами РФ могли вести с 2021 года. На обнаружение вируса потребовалось время, поскольку шпионам удавалось успешно скрываться.

Специалисты компании объяснили, что Android-троян действовал избирательно. Эксперты насчитали более 10 целей, однако в "Лаборатории Касперского" не стали уточнять, кто является жертвами.