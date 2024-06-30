WSJ: Вена стала базой для российских тайных операций

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Вена стала базой для российских тайных операций после начала конфликта на Украине. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal (WSJ).

Согласно данным издания, число российских государственных служащих в Австрии в последние два года выросло с 300 человек до более чем 500. Газета ссылается на оценку спецслужб Австрии, согласно которой, до половины из российских госслужащих могут работать в качестве шпионов.

В материале утверждается, что Россия якобы нанимает представителей организованной преступности, хакеров и частных детективов для атак и наблюдения за важнейшими объектами инфраструктуры, операций по оказанию влияния и других. В статье отмечается, что этому способствует законодательство страны, которое запрещает шпионаж только в том случае, если он направлен против самой Австрии.

Ранее окружной суд Гданьска в Дании приговорил гражданина РФ к 2,5 года лишения свободы. Его обвинили в шпионаже в пользу российской разведки. По данным прокуратуры Гданьска, россиянин устанавливал и поддерживал контакты с польскими силовиками, участвуя в сообществах по военно-исторической реконструкции.

