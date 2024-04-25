Суд в Польше приговорил россиянина к 2,5 года заключения за шпионаж

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Окружной суд Гданьска приговорил к 2,5 года лишения свободы гражданина России, обвиняемого в шпионаже в пользу российской разведки, сообщает ТАСС со ссылкой на окружную прокуратуру Гданьска.

По данным ведомства, россиянин легально проживал и проводил коммерческую деятельность в Польше. Его обвинили в том, что он устанавливал и поддерживал контакты с военнослужащими Вооруженных сил Польши, участвуя в сообществах по военно-исторической реконструкции. Он якобы использовал эти контакты для сбора информации по размещению подразделений польской армии и численности их личного состава.

Ранее польские СМИ сообщали о ликвидации якобы российской шпионской сети, планировавшей взрывы поездов с оружием и гуманитарной помощью для Украины. Отмечалось, что с марта по июль прошлого года правоохранители задержали 15 человек, обвиняемых в шпионаже в пользу российской военной разведки ГРУ.

