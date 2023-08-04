У Кремля нет данных о задержании в Польше гражданина Белоруссии за шпионаж в пользу РФ

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Кремль не располагает информацией о задержании гражданина Белоруссии в Польше, подозреваемого якобы в ведении шпионажа в пользу РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, у нас нет никакой информации на этот счет", – сказал он.

До этого министр внутренних дел и администрации Польши, координирующий работу спецслужб, Мариуш Каминьский заявлял, что сотрудники Агентства внутренней безопасности (АВБ) задержали белоруса якобы по обвинению в шпионаже в пользу России.

"АВБ задержало еще одного, уже шестнадцатого, подозреваемого в сотрудничестве с российской шпионской сетью", – написал министр в Twitter.

Каминьский добавил, что гражданин по имени Михаил А. проводил наблюдение за военными объектами и портами, а также занимался пропагандистской деятельностью в пользу РФ.

Согласно решению суда, подозреваемый был арестован на три месяца. По законам Польши средствам массовой информации не могут разглашать фамилий задержанных до того момента, пока суд не вынесет им приговор.

Ранее польские СМИ сообщали о ликвидации якобы российской шпионской сети, планировавшей взрывы поездов с оружием и гуманитарной помощью для Украины.

Отмечалось, что с марта по июль правоохранители задержали 15 человек. Их обвинили в якобы шпионаже в пользу российской военной разведки ГРУ. Задержанным грозит до 10 лет лишения свободы.



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