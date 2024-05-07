В Польше спецслужбы обнаружили прослушку в помещениях, где пройдет заседание кабмина

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Польские спецслужбы обнаружили и демонтировали в городе Катовице прослушку в помещении, где должно 7 мая пройти заседание Совета министров, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря министра-координатора спецслужб республики Яцека Добжиньского.

В связи с этой находкой спецслужбы страны проводят расследование.

Координатор спецслужб Польши Томаш Семоняк ранее сообщал, что спецслужбы страны использовали израильское программное обеспечение Pegasus для прослушки более пятисот польских политиков.

До этого польские СМИ сообщали о ликвидации якобы российской шпионской сети, планировавшей взрывы поездов с оружием и гуманитарной помощью для Украины. Отмечалось, что с марта по июль прошлого года правоохранители задержали 15 человек, обвиняемых в шпионаже в пользу российской военной разведки ГРУ.

