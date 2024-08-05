"Лаборатория Касперского" обнаружила вирус для слежки за россиянами

Фото: 123RF/dmitryag

Эксперты "Лаборатории Касперского" нашли Android-троян, предназначенный для кибершпионажа. Об этом пишет газета "Ведомости" со ссылкой на данные IT-компании. Вирусная программа получила название LianSpy.

Слежку за гражданами РФ могли вести с 2021 года, говорится в статье. На обнаружение вируса потребовалось время, поскольку шпионам удавалось успешно скрываться.

Специалисты компании объяснили, что Android-троян действовал избирательно. Выявить его смогли этой весной. Эксперты насчитали более 10 целей, однако в "Лаборатории Касперского" не стали уточнять, кто является жертвами.

В случае взлома Wi-Fi-роутера хакеры способны получить доступ к подключенному к нему устройству и увидеть конфиденциальную информацию, предупредил ранее преподаватель кафедры КБ-1 защиты информации РТУ МИРЭА Василий Шутов. Под угрозой окажутся переписка и передаваемые через сеть банковские данные. Для защиты от взлома эксперт порекомендовал использовать надежный пароль и регулярно менять его, а также обновлять программное обеспечение.

