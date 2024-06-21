США ввели санкции против руководства "Лаборатории Касперского"

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Соединенные Штаты Америки ввели санкции против 12 россиян. Это следует из обновленного перечня, который опубликован на сайте министерства финансов США.

Под новые американские санкции подпали руководители "Лаборатории Касперского". Среди них – исполнительный директор организации Андрей Тихонов, директор по развитию бизнеса компании Андрей Ефремов, директор по юридическим вопросам Игорь Чекунов, управляющий директор в РФ и СНГ Анна Кулашова.

Также под рестрикции подпали директор по работе с персоналом Марина Алексеева, заместитель генерального директора по стратегии и экономике Даниил Борщев, директор по исследованиям и экономике Антон Иванов, исполнительный вице-президент по потребительскому бизнесу Михаил Гербер.

В Госдепартаменте рассказали, что ввели санкции, так как компания находится "под юрисдикцией, контролем или управлением" властей РФ. По мнению Вашингтона, из-за этого Москва может получить привилегированный доступ к конфиденциальным данным, включая личную информацию. Кроме того, в Госдепе считают, что российские власти могут с помощью "Лаборатории Касперского" обходить меры кибербезопасности. Перечисленные факты носят "неприемлемый риск" для нацбезопасности Штатов и американцев, считают в США.

Ранее американские власти запретили своим гражданам совершать новые транзакции с российским разработчиком антивирусного программного обеспечения "Лаборатория Касперского" с 20 июля. Также с 29 сентября вводится полный запрет на использование продукции компании.

Кроме того, Вашингтон ввел экспортные ограничения в отношении АО "Лаборатория Касперского", ООО "Группа компаний Касперского" и филиала в Великобритании Kaspersky Labs Limited.

