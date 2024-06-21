"Лаборатория Касперского" прокомментировала запрет США на использование ПО в стране

Фото: Агентство ''Москва''

В российской компании "Лаборатория Касперского" заявили, что знают о решении Минторга США запретить использование ПО организации на территории своей страны. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

Представители компании отметили, что теперь организация сможет продавать и продвигать на территории США только сервисы Threat Intelligence и тренинги по информационной безопасности. При этом в других странах бизнес остается стабильным.

"Несмотря на предложение "Лаборатории Касперского" провести проверку своих продуктов независимой третьей стороной, министерство торговли США приняло решение, вероятно, основываясь на текущей геополитической ситуации и теоретических опасениях, а не на технической оценке продуктов", – добавили в пресс-службе.

На данный момент компания планирует применить доступные ей юридические меры, чтобы сохранить текущую деятельность и отношения как с клиентами, так и с партнерами в США.

В "Лаборатории Касперского" также подчеркнули, что данный запрет будет способствовать развитию киберпреступности.

"Для эффективного противодействия киберугрозам необходимо международное сотрудничество экспертов по кибербезопасности, но теперь оно ограничено. Более того, пользователи и бизнес США не смогут защитить свои устройства от вредоносного ПО лучшими в отрасли технологиями, согласно независимым тестам", – отметили в организации.

Ранее сообщалось, что власти США с 20 июля запрещают американцам совершать новые транзакции с российским разработчиком антивирусного программного обеспечения "Лаборатория Касперского", а с 29 сентября вводят полный запрет на использование продукции компании. Кроме того, Вашингтон ввел экспортные ограничения в отношении АО "Лаборатория Касперского", ООО "Группа компаний Касперского" и филиала в Великобритании Kaspersky Labs Limited.