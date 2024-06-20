США запретят пользоваться продукцией "Лаборатории Касперского" с 29 сентября

Фото: Агентство ''Москва''/Александр Авилов

Американские власти с 20 июля запрещают гражданам США совершать новые транзакции с российским разработчиком антивирусного программного обеспечения (ПО) "Лаборатория Касперского", а с 29 сентября вводят полный запрет на использование продукции компании. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минторг Штатов.

В ведомстве заявили, что предоставление "Лабораторией Касперского" ПО в сфере кибербезопасности и противодействия компьютерным вирусам гражданам США представляет собой неоправданный и неприемлемый риск для нацбезопасности Штатов и безопасности американцев.

США также вводят экспортные ограничения в отношении АО "Лаборатория Касперского", ООО "Группа компаний Касперского" и филиала в Великобритании Kaspersky Labs Limited, обвинив компании в сотрудничестве с российскими военными и разведывательными властями.

Ранее глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что Вашингтон рассматривает возможность ужесточить санкции против иностранных банков, продолжающих свою работу в России.

До этого крупнейшая компания-разработчик программного обеспечения для строительства и машиностроения Autodesk запретила российским компаниям использовать свои продукты. Решение в компании объяснили 12-м пакетом антироссийских санкций со стороны Евросоюза.