Поставщик ПО Autodesk запретил компаниям РФ использовать свой софт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Крупнейшая компания-разработчик программного обеспечения для строительства и машиностроения Autodesk запретила российским компаниям использовать свои продукты с 20 марта. Об этом сообщает РБК со ссылкой на соответствующее письмо.

"Вы (клиенты Autodesk. – Прим. ред.) не должны разрешать ни одной из ваших российских авторизованных дочерних компаний или третьим лицам, которые базируются в России или являются российскими юрлицами, использовать наши продукты и услуги", – следовало из рассылки.

Решение в компании объяснили 12-м пакетом антироссийских санкций со стороны Евросоюза. Отдельные ограничительные меры предусматривали запрет на продажу, поставку, передачу и предоставление софта для компаний РФ.

Ранее в Госдуму внесли проект о переходе субъектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) на отечественные ПО. Целью проекта является обеспечение КИИ технологической независимостью.

