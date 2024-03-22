22 марта, 20:05Технологии
Поставщик ПО Autodesk запретил компаниям РФ использовать свой софт
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Крупнейшая компания-разработчик программного обеспечения для строительства и машиностроения Autodesk запретила российским компаниям использовать свои продукты с 20 марта. Об этом сообщает РБК со ссылкой на соответствующее письмо.
"Вы (клиенты Autodesk. – Прим. ред.) не должны разрешать ни одной из ваших российских авторизованных дочерних компаний или третьим лицам, которые базируются в России или являются российскими юрлицами, использовать наши продукты и услуги", – следовало из рассылки.
Решение в компании объяснили 12-м пакетом антироссийских санкций со стороны Евросоюза. Отдельные ограничительные меры предусматривали запрет на продажу, поставку, передачу и предоставление софта для компаний РФ.
Ранее в Госдуму внесли проект о переходе субъектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) на отечественные ПО. Целью проекта является обеспечение КИИ технологической независимостью.
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