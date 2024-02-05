Сбой в доменной зоне .ru произошел из-за некорректной работы ПО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/ Дарья Мясина

Неполадки в доменной зоне .ru произошли из-за некорректной работы программного обеспечения, поскольку ПО реализует механизм подписи файла с данными зоны .ru в глобальную систему DNS-серверов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на директора Координационного центра доменов .ru/рф Андрея Воробьева.

"В настоящее время специалисты технического центра "Интернет" и MSK-IX досконально изучают, что именно и как произошло. Но в целом уже понятно, что причиной сбоя стала некорректная работа программного обеспечения, реализующего механизм подписи файла с данными зоны .ru", – заявил он.

Воробьев добавил, что за весь период использования протокола надстройки над системой доменных имен, которая нужна для повышения безопасности, Domain name system security extensions (DNSSEC) произошло порядка 200 подобных случаев. Некоторые из них "выключали" национальные доменные зоны целиком, уточнил эксперт.

Например, продолжил Воробьев, в 2023 году подобные проблемы выявили у Австралии (доменная зона .au), Новой Зеландии (доменная зона .nz), Мексики (доменная зона .mx) и Венесуэлы (доменная зона .ve).

В конце января стало известно о массовом сбое в работе Рунета. Жители российских регионов не могли получить доступ к сайтам и приложениям Wildberries, Ozon, "Яндекса", "Дзена", "Авито" и другим сервисам.

Впоследствии в Минцифры РФ сообщили об устранении неполадок. Изначально в качестве причины сбоя Координационный центр доменов .ru/рф назвал ошибку при обновлениях ключа расширения безопасности системы доменных имен (DNSSEC).

Эксперт назвал причину масштабного сбоя в Рунете