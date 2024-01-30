Минцифры РФ сообщило о восстановлении доступа к сайтам в зоне .ru

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Неполадки, из-за которых произошел сбой в работе сайтов в доменной зоне .ru, ликвидированы. Об этом рассказали в пресс-службе министерства цифрового развития России.

При этом в ведомстве уточнили, что проблемы в работе DNS еще могут фиксироваться некоторое время, пока новые данные не пройдут через систему доменных имен.

"Мы будем и дальше держать вас в курсе ситуации", – предупредили в министрестве.

Ранее в работе операторов мобильной связи, маркетплейсов и других онлайн-ресурсов произошел сбой. О проблемах сообщали пользователи Wildberries, Ozon, "Яндекса", "Дзена", "Авито". В числе сотовых операторов, клиенты которых столкнулись с проблемами, оказались "Билайн", "МегаФон", МТС, Yota и другие.

