Минцифры РФ заявило о восстановлении доступа к сайтам в зоне .ru в ближайшее время

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Доступ к сайтам в зоне .ru будет восстановлен в ближайшее время. Об этом сообщается в телеграм-канале Минцифры РФ.

"Возникла техническая проблема, затронувшая зону .ru, связанная с глобальной инфраструктурой DNSSEC. Специалисты Технического центра "Интернет" и МСК-IX работают над ее устранением", – говорится в сообщении.

В настоящее время сбои уже устранили для абонентов Национальной системы доменных имен. Там идут восстановительные работы.

В связи с произошедшим в Минцифры РФ обещали информировать пользователей о ситуации.

Между тем в Роскомнадзоре РИА Новости сообщили, что провайдеры и владельцы автономных систем, которые используют резолвинг Национальной системы доменных имен, работают в штатном режиме.

На фоне произошедшего ведомство рекомендовало обратиться в Технический центр "Интернет" (ТЦИ), который отвечает за зону .ru. Соответствующую рекомендацию направили ЦМУ владельцам всех автономных систем зоны.

Ранее в работе операторов мобильной связи, маркетплейсов и других онлайн-ресурсов произошел сбой. О проблемах сообщали пользователи Wildberries, Ozon, "Яндекса", "Дзена", "Авито". В числе сотовых операторов, клиенты которых столкнулись с проблемами, оказались "Билайн", "МегаФон", МТС, Yota и другие.

