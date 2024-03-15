Microsoft закроет доступ к облачным сервисам для компаний в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Американская компания Microsoft отправила компаниям из России письмо, в котором сообщила, что с 20 марта 2024 года закроет доступ к своим облачным продуктам для российских организаций. Об этом пишет РБК.

Кроме того, источник на IT-рынке сообщил изданию, что подобное письмо получил его заказчик. Также информацию подтвердили в ГК Softline, PR-директор Softline Светлана Ащеулова рассказала о получении аналогичной информации и от Amazon.

По ее словам, с указанной даты будет прекращен доступ к таким облачным продуктам, как CRM, Power BI, Dynamics и другим. В компании ожидают, что приостановка затронет и облачные решения, содержащие данные продукты.

В Microsoft уточнили, что не смогут поставлять некоторое программное обеспечение для управления или проектирования из-за санкций ЕС. Ащеулова объяснила, что речь идет о 12-м пакете антироссийских санкций, в нем содержатся ограничения на поставки программного обеспечения для бизнес-аналитики.

Генеральный директор компании "Базальт СПО" Алексей Смирнов отметил, что у ряда организаций была ранее купленная подписка на продукты Microsoft, некоторые оплачивали сервисы с зарубежных счетов. По его мнению, это было "недальновидным решением".

"Риск был, и теперь он реализовался. Это серьезный аргумент для организаций, которые избегают перехода на отечественное ПО и сервисы", – сказал он.

В мае прошлого года Microsoft закрыла доступ для сотрудников Ozon к своим сервисам – Word, Excel, Outlook, Teams и прочим. Источник в российской компании говорил, что сотрудникам пришлось перейти на бесплатные аналоги сервисов Microsoft от других компаний.

Позднее в маркетплейсе подтвердили информацию о проблемах с доступом к сервисам американской компании. В Ozon тогда добавили, что доступ к ключевым сервисам уже восстановлен.

До этого зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин заявил, что российскому бизнесу следует отказаться от предложений Microsoft, чтобы обрести технологическую независимость.

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