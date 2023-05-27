Microsoft отключил сотрудников Ozon от своих сервисов

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Американская корпорация Microsoft закрыла доступ для сотрудников Ozon к своим сервисам – Word, Excel, Outlook, Teams и прочим. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источник в российской компании.

По его словам, предварительно, это может быть связано с тем, что маркетплейс мог использовать лицензии, купленные обходным путем.

Собеседник издания заявил, что сотрудникам пришлось перейти на бесплатные аналоги сервисов Microsoft от других компаний. Однако основная проблема заключается в том, что большое количество информации организации хранилось на почте Microsoft.

"Все сломалось, и починить это нельзя, только перенести на локальные серверы, чем программисты сейчас и заняты", – добавил источник.

В маркетплейсе изданию подтвердили информацию о проблемах с доступом к сервисам американской компании. В Ozon добавили, что на данный момент доступ к ключевым сервисам уже восстановлен и значительного влияния на работу сотрудников нет.

В компании также опровергли информацию о том, что лицензии были приобретены обходным путем. По словам представителей Ozon, они были куплены у официального дистрибьютора.

По словам эксперта из IT-компании, поставляющей зарубежный софт, Microsoft имеет возможность точечно определить и отключить любого пользователя ее сервисов.

Ранее зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин заявил, что российскому бизнесу следует отказаться от предложений Microsoft, чтобы обрести технологическую независимость.

До этого компания Microsoft предупредила пользователей, что прекратит выпускать большие обновления для операционной системы (ОС) Windows 10. В компании добавили, что Windows 10 22H2 станет последней официальной версией ОС.