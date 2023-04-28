Microsoft пытается остаться на российском рынке – СМИ

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Несколько российских представительств международных компаний с начала 2023 года начали получать от американской корпорации Microsoft письма и устные предложения о продолжении сотрудничества. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на источник.

По информации издания, Microsoft не желает терять клиентов из России и пытается найти какие-либо возможности продолжить поддержку ПО и его обновления в РФ. Уточняется, что подобные предложения от американской корпорации получили порядка 1 тысячи российских юрлиц.

По словам источника, Microsoft продолжает сотрудничать с теми российскими компаниями, которые не попали под санкции США.

Эксперты полагают, что попытка компании остаться на российском рынке может быть связана с репутационными рисками на рынках других стран. Так, глава департамента цифровых решений агентства "Полилог" Людмила Богатырева предположила, что зарубежные компании могут быть более настороженными в отношении Microsoft, увидев ее резкий отказ работать с российским бизнесом по политическим причинам.

В целом, сообщает издание, спрос на продукцию Microsoft среди российского бизнеса все еще присутствует, а сам софт поставляется в коробочных версиях через параллельный импорт.

Ранее сообщалось, что корпорация Microsoft не намерена закрывать свое юридическое представительство в России. Основное юрлицо организации представлено в РФ с мая 2004 года. В конце 2021-го численность персонала там составляла 376 специалистов.

До этого стало известно, что компания Apple сократит площадь арендуемого помещения в Москве и продлит договор об аренде до 2027 года.

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