Apple не покинет Россию до 2027 года

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Apple сократит площадь арендуемого помещения в Москве и продлит договор об аренде до 2027 года. Об этом сообщается в финансовом отчете дочерней компании Apple "Эппл рус" за 2022 год.

"В отчетном году была пересмотрена величина обязательства по аренде и права пользования активами в связи с планируемым изменением условий аренды в 2023 году: площадь будет уменьшена с 4 684,38 до 424,23 квадратного метра, срок аренды будет продлен до января 2027 года", – указано в пояснении к бухгалтерскому отчету.

Остановка продаж Apple в России существенно повлияла на доходы "Эппл рус", отмечается в документе. Однако компания рассчитывает продолжить выполнять свои обязательства. Для этого российская "дочка" Apple планирует продать часть запасов, используемых для ремонта, стороннему поставщику. Его название не разглашается.

Ранее Apple отказалась от поставок золота, вольфрама и тантала из России. Как указали в отчете американской компании, решение было продиктовано давлением властей США. Эксперты считают, что Apple продолжает закупать российские металлы через Казахстан, Китай и Индию.

Аналогичная ситуация возникла у Microsoft. Американская компания приостановила продажи товаров и предоставление услуг в России, однако не намерена закрывать юридическое представительство в стране.