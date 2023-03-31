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iPhone 13 Pro Max вошел в тройку самых популярных смартфонов у москвичей – с весны 2022 года гаджет поднялся с 28-й строчки на третью позицию, сообщает пресс-служба "МегаФона".

"В прошлом году российские ретейлеры смогли обеспечить россиян линейкой iPhone 13 после заморозки официальных поставок компанией Apple. Вместе с iPhone 13 Pro Max высокой популярностью пользовалась и модель 13 Pro. Покупателей могла привлечь и цена: после выхода iPhone 14 стоимость предыдущей линейки снизилась до 10%", – говорится в сообщении.

Всего в сети "МегаФон" зарегистрировано 6,5 тысячи различных моделей смартфонов. Популярность смартфонов Apple продолжает расти – их доля в топ-10 устройств увеличилась до 67%. Лидерство сохраняет iPhone 11, на второй строчке расположился iPhone XR, замыкает топ-3 iPhone 13 Pro Max. Далее следуют Xiaomi Redmi 9A и 9С, iPhone 7, Samsung Galaxy A12, iPhone 12, Samsung Galaxy A51 и iPhone 13 Pro.

В Москве традиционно самый высокий процент пользователей устройств Apple. Доля этого бренда в столице составляет 28,7%, в то время как в целом по стране на Apple приходится 18,7% гаджетов, зарегистрированных в сети. Второе и третье места занимают Samsung (23,8%) и Xiaomi (23,2%).

Ранее аналитики заявили, что iPhone 13 стал самым продаваемым смартфоном в России в 2022 году. Второе по популярности место занял iPhone 13 Pro Max с 2,6%, третье – iPhone 14 Pro Max с 1,7%.

В топ-10 также вышли Samsung Galaxy A13, iPhone 13 Pro, iPhone 12, iPhone 14, iPhone 14 Pro, iPhone SE 2022 и Samsung Galaxy A03. Продукция корпорации Apple таким образом заняла сразу 8 строчек рейтинга.

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