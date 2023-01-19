Смартфоны и Wi-Fi-роутеры стали самыми популярными гаджетами у москвичей в 2022 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Чаще всего в 2022 году москвичи пользовались смартфонами, Wi-Fi-роутерами и ноутбуками, выяснили аналитики столичного департамента информационных технологий, передает портал мэра и правительства Москвы.

В частности, число владельцев смартфонов выросло с 91 до 95%. При этом 89% признаются, что не смогли бы обойтись без этого гаджета в повседневной жизни. Также к смартфонам чаще стали приобретать беспроводные наушники и умные часы.

Среди устройств умного дома наибольшей популярностью пользуется умная колонка. Она есть уже у каждого четвертого жителя. Падает популярность лишь у кнопочных мобильных телефонов. Кроме того, не растет спрос на очки виртуальной реальности и фитнес-браслеты.

По словам руководителя продукта "Аналитика" департамента информационных технологий Москвы Ивана Бутурлина, такие исследования проводятся не первый год, нужны они в том числе для определения направлений развития цифровой экосистемы столицы.

"По итогам прошлого года самым часто используемым устройством стал смартфон. Для большинства опрошенных он является альтернативой компьютеру: с его помощью жители узнают новости и решают повседневные задачи. К примеру, в 2022 году 66% трафика на портале mos.ru пришлось именно на мобильные устройства. Это подтверждает высокий уровень доступности городских услуг – их можно получать в любое удобное время и в любом месте, достаточно иметь телефон", – сказал он.

Цифровыми возможностями столицы пользуются 97,5% горожан. В прошлом году в городе оцифровали или модернизировали свыше ста новых услуг. Опрос показал, что смартфон по ряду функций все больше вытесняет персональные компьютеры и ноутбуки. С его помощью москвичи чаще стали совершать покупки в интернет-магазинах и пользоваться онлайн-банкингом.

Среди домашних устройств часто используются Wi-Fi-роутеры и телевизоры. Наличие первого в доме отметили 87% жителей. Ежедневно домашним и мобильным интернетом пользуются 94% жителей, а у 65% семей есть телевизор с функцией подключения к интернету.

Также жители столицы часто пользуются ноутбуками, особенно они востребованы у горожан в возрасте от 25 до 55 лет. Люди старше 45 лет по-прежнему предпочитают планшеты и кнопочные телефоны. Телевизор считают необходимым в повседневной жизни 70% москвичей старше 55 лет.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что смартфон сможет заменить некоторые документы граждан, которые в большинстве случаев необходимы в быту. Под бытовые случаи подходит в том числе покупка алкогольных напитков или же проход в бизнес-центры, уточнил глава ведомства.

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