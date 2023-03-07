Названы самые продаваемые смартфоны 2022 года

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Самым продаваемым смартфоном в 2022 году стал iPhone 13. Об этом сообщает "Газета.ру".

По данным аналитиков Counterpoint, доля продаж смартфона составила 5% от общего числа приобретенных в РФ. Второе по популярности место занял iPhone 13 Pro Max с 2,6%, третье – iPhone 14 Pro Max с 1,7%.

В топ-10 также вышли Samsung Galaxy A13, iPhone 13 Pro, iPhone 12, iPhone 14, iPhone 14 Pro, iPhone SE 2022 и Samsung Galaxy A03. Продукция корпорации Apple таким образом заняла сразу 8 строчек рейтинга.

Занявший первое место в списке iPhone 13 вышел в свет в сентябре 2021 года. Он оснащен процессором Apple A15 Bionic, OLED-экраном Super Retina XDR на 6,1 дюйма с разрешением 2532×1170 пикселей и другими технологичными решениями.

До этого стало известно, что будущие безрамочные смартфоны iPhone 16 Pro и 16 Pro Max будут представлены корпорацией не ранее 2024 года. Причем стандартные рамки будут отсутствовать только у указанных премиальных моделях. Face ID у моделей будет встроен в панель.



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