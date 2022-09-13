Apple выпустила iOS 16

13:32
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина
Американская корпорация Apple выпустила новую операционную систему iOS 16, которая в том числе доступна и пользователям из РФ. Об этом сообщает "Коммерсант".
Новое обновление позволяет вынести на экран блокировки некоторые виджеты, настроить показ уведомлений, а также выбрать шрифт и цвет часов. Кроме того, на экран блокировки после обновления можно будет установить слайд-шоу фотографий или 3D-эффект для некоторых заставок.
В iMessage стала доступна функция редактирования отправленных сообщений. Изменить их содержимое можно будет в течение 15 минут после отправки. Отмена отправки письма в почте доступна в течение 10 секунд.
Пользователи смартфонов уже сообщили об ошибках в версии системы, из-за которых они не могут обновить приложения. В компании знают о проблеме и работают над ее устранением.
Уточняется, что обновление доступно владельцам смартфонов iPhone 8 и более современных версий.
Ранее российские ретейлеры рассказали об ожидаемых сроках поставок новинок от компании Apple – смартфонов iPhone 14 и iPhone 14 Pro.
По информации маркетплейса Wildberries, устройства будут представлены в каталоге в октябре 2022 года. Аналогичный период поступления товара обозначили в сети "Билайн". Ретейлер re:Store и сеть фирменных магазинов оператора "МегаФон", в свою очередь, анонсировали сбор предзаказов на новую линейку смартфонов Apple, однако не уточнили дату старта продаж.
7 сентября Apple представила новые iPhone 14 и iPhone 14 Plus. В iPhone 14 останется старый процессор A15 Bionic. Отмечается, что новая модель устройства не отличается от iPhone 13. Изменения произошли только в расцветке гаджетов. Смартфоны выйдут в продажу в 5 цветах.
В Минпромторге РФ пообещали привезти новые модели iPhone по параллельному импорту
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: