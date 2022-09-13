Apple выпустила iOS 16

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Американская корпорация Apple выпустила новую операционную систему iOS 16, которая в том числе доступна и пользователям из РФ. Об этом сообщает "Коммерсант".

Новое обновление позволяет вынести на экран блокировки некоторые виджеты, настроить показ уведомлений, а также выбрать шрифт и цвет часов. Кроме того, на экран блокировки после обновления можно будет установить слайд-шоу фотографий или 3D-эффект для некоторых заставок.

В iMessage стала доступна функция редактирования отправленных сообщений. Изменить их содержимое можно будет в течение 15 минут после отправки. Отмена отправки письма в почте доступна в течение 10 секунд.

Пользователи смартфонов уже сообщили об ошибках в версии системы, из-за которых они не могут обновить приложения. В компании знают о проблеме и работают над ее устранением.

Уточняется, что обновление доступно владельцам смартфонов iPhone 8 и более современных версий.

Ранее российские ретейлеры рассказали об ожидаемых сроках поставок новинок от компании Apple – смартфонов iPhone 14 и iPhone 14 Pro.

По информации маркетплейса Wildberries, устройства будут представлены в каталоге в октябре 2022 года. Аналогичный период поступления товара обозначили в сети "Билайн". Ретейлер re:Store и сеть фирменных магазинов оператора "МегаФон", в свою очередь, анонсировали сбор предзаказов на новую линейку смартфонов Apple, однако не уточнили дату старта продаж.

7 сентября Apple представила новые iPhone 14 и iPhone 14 Plus. В iPhone 14 останется старый процессор A15 Bionic. Отмечается, что новая модель устройства не отличается от iPhone 13. Изменения произошли только в расцветке гаджетов. Смартфоны выйдут в продажу в 5 цветах.

