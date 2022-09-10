Россиянам рассказали о лучших альтернативах iPhone 14

10 сентября, 21:48
Фото: Apple.com
Портал Android Authority подготовил для россиян лучшие альтернативы, которые можно приобрести вместо моделей iPhone 14.
Первое место в рейтинге портала заняли модели Samsung: Galaxy S22, S22+ и S22 Ultra. Смартфоны вышли в 2022 году. Отмечается, что устройства имеют беспроводную зарядку, обладают защитой от воды и пыли. Кроме того, S22 Ultra предлагает большую емкость аккумулятора, встроенный стилус S Pen и камеру с десятикратным оптическим приближением.
На вторую строчку поместили iPhone SE 2022 года. Несмотря на то, что задняя камера смартфона не оснащена режимом ночной съемки, устройство оснащено чипсетом Apple A15 Bionic, который установлен в iPhone 13 и iPhone 14. Отмечается, производитель может поддерживать смартфон в течение нескольких лет.
Третье место в рейтинге заняли Pixel 6 и Pixel 6 Pro от Google. Устройства оснащены основной и сверхширокоугольными камерами на 50 и 12 Мп соответственно. Преимуществом смартфонов от Google является длительная поддержка ПО производителем. В компании гарантируют 5 лет обновлений и 3 года от Android.
В перечень смартфонов также включили Phone 13 и 3 mini, Samsung Galaxy Z Flip 4 и Z Fold 4, Sony Xperia 1 IV и OnePlus 10 Pro.
7 сентября Apple представила новые iPhone 14, iPhone 14 Plus, Apple Watch и AirPods Pro. В iPhone 14 останется старый процессор A15 Bionic. Отмечалось, что новая модель устройства не отличается от iPhone 13. Изменения произошли только в расцветке гаджетов. Смартфоны выйдут в продажу в 5 цветах.
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