Apple представила новые iPhone 14, iPhone 14 Plus, Apple Watch и AirPods Pro

Фото: youtube.com/Apple

Американская корпорация Apple провела презентацию iPhone 14 и iPhone 14 Plus, а также представила новое поколение смарт-часов и наушников AirPods Pro. Презентация состоялась в онлайн-формате.

В iPhone 14 останется старый процессор A15 Bionic. Отмечается, что новая модель устройства не отличается от iPhone 13. Изменения произошли только в расцветке гаджетов. Смартфоны выйдут в продажу в 5 цветах.

Смартфон можно будет использовать в версии только с eSIM. Устройство также оснастили спутниковой связью, которую можно использовать при экстренных вызовах и в процессе обмена текстовыми сообщениями. Функция станет доступна владельцам смартфонов в США и Канаде с ноября 2022 года.

Кроме того, iPhone 14 и iPhone 14 Plus оснастили основной и фронтальной камерами в 12 мегапикселей. Дополнительно фронтальная камера оснащена автоматическим фокусом.

Предзаказ на новые модели смартфонов начнется с 9 сентября. При этом на рынке iPhone 14 появится с 16 сентября, а iPhone 14 Plus – с 7 октября. Стоимость устройств будет начинаться от 799 и 899 долларов соответственно.

Новые Apple Watch Series 8 от компании смогут работать до 36 часов без подзарядки. Кроме того, устройство способно сообщать о возможном ДТП, если владелец не отключит уведомления. После автоматического вызова с часов к месту аварии прибудут спасатели. В новой версии разработчики также улучшили функции отслеживания женского здоровья.

Компания презентовала и Apple Watch Ultra, способные работать до 60 часов без питания аккумулятора. Корпус часов выполнен из титана. Они имею дополнительную защиту экрана и предполагают использование в перчатках.

Стоимость Apple Watch Series 8 будет начинаться от 399 долларов, Apple Watch Ultra – от 799 долларов. Оформить предзаказ на устройства можно с 7 сентября, в продаже они появятся с 16 сентября.

Продемонстрирована и новая модель AirPods Pro. Она получила оптимизированные динамики и улучшенную функцию "Пространственное аудио". Наушники смогут подавлять в 2 раза больше шумов, а также адаптироваться к окружающей обстановке.

Устройство может работать без подзарядки до 6 часов в режиме прослушивания музыки. Кейс рассчитан на сохранение заряда до 30 часов.

Предзаказ на новые наушники будет открыт с 9 сентября, а в продаже аксессуар появится с 23 сентября. Стоимость AirPods Pro составит 249 долларов.

Ранее сообщалось, что стоимость популярного iPhone 11 с памятью 64 гигабайта снизилась в России на 30% и составила 40 тысяч рублей. Известно, что в момент выхода смартфона в 2019 году его стоимость составляла около 60 тысяч рублей.