Поставки Apple Watch приостановились в преддверии презентации новой продукции

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Пользователи отметили проблемы с доступностью нынешних моделей Apple Watch перед презентацией новой серии, сообщает портал 9to5mac.

Так, Apple Watch Series 7 и SE в настоящее время невозможно приобрести на официальном сайте Apple. По данным издания, дефицит будет нарастать по мере приближения даты презентации, особенно из-за проблем с поставками.

Как отмечает портал, компания презентует линейку iPhone 14, Apple Watch Series 8, обновленные Watch SE и новые Watch Pro. Уточняется, что предзаказ новых Apple Watch стартует 9 сентября, а в продажу они поступят 16 сентября.

Ранее сообщалось, что компания Apple представит очередную линейку iPhone и умные часы 7 сентября. Презентация состоится в живом формате в штаб-квартире в Купертино, а также будет транслироваться онлайн.

