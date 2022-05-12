У Apple Watch появился серьезный конкурент от Google

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Google I/O представила первые в своей истории "умные" часы, которые получили название Pixel Watch, сообщает The Verge.

Часы имеют металлический корпус с круглым экраном и силиконовым ремешком. Кроме того, подтвердились слухи и о том, что устройство получит крутящуюся функциональную кнопку, схожую с Digital Crown, которая используется в Apple Watch.

Презентация Pixel Watch ограничилась короткой демонстрацией внешнего вида устройства, подробности же об особенностях программной платформы Wear OS 3 IT-корпорация не раскрыла.

Также Google не стала публиковать информацию о стоимости устройства и дате его релиза. Ожидается, что эти данные будут обнародованы осенью.

Ранее сообщалось, что осенью Apple проведет широкую презентацию новых устройств. Кроме iPhone 14, компания представит серию недорогих iPad и новое поколение iPad Pro, а также умные часы Apple Watch, обновленный MacBook Air, недорогую версию MacBook Pro, второе поколение AirPods Pro и стационарные компьютеры iMac и Mac Pro на процессорах серии M.