Названа возможная дата выхода iPhone с подэкранной камерой

Фото: otilumionics.com

Компания Apple планирует выпустить iPhone 15 Pro со скрытыми под стеклом экрана сенсорами и камерой в 2023 году. Об этом сообщает "Газета.ру".

Отмечается, что новый смартфон iPhone 14 Pro с двойным отверстием в дисплее вместо привычной черной "челки" будет анонсирован уже в 2022 году. Однако гаджет с полностью скрытыми камерой и датчиками выйдет позднее.

Разработку нового поколения подэкранных камер ведут Samsung Display и OTI Lumionics. Предполагается, что их сначала получат смартфоны в Galaxy Z Fold5 от Samsung, которые планируют представить публике в 2023 году. Ожидается, что iPhone 15 Pro поступит в продажу осенью того же года.

Ранее инсайдеры обнародовали чертежи будущего флагманского смартфона от Apple – iPhone 14. Судя по изображениям, внешний вид устройства не претерпит значительных изменений: смартфон будет иметь привычную плоскую рамку и переднюю панель с фронтальной камерой и сенсорами Face ID. Кроме того, iPhone 14 получит двойную основную камеру.

