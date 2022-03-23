Названа возможная дата выхода iPhone с подэкранной камерой

09:59
Фото: otilumionics.com
Компания Apple планирует выпустить iPhone 15 Pro со скрытыми под стеклом экрана сенсорами и камерой в 2023 году. Об этом сообщает "Газета.ру".
Отмечается, что новый смартфон iPhone 14 Pro с двойным отверстием в дисплее вместо привычной черной "челки" будет анонсирован уже в 2022 году. Однако гаджет с полностью скрытыми камерой и датчиками выйдет позднее.
Разработку нового поколения подэкранных камер ведут Samsung Display и OTI Lumionics. Предполагается, что их сначала получат смартфоны в Galaxy Z Fold5 от Samsung, которые планируют представить публике в 2023 году. Ожидается, что iPhone 15 Pro поступит в продажу осенью того же года.
Ранее инсайдеры обнародовали чертежи будущего флагманского смартфона от Apple – iPhone 14. Судя по изображениям, внешний вид устройства не претерпит значительных изменений: смартфон будет иметь привычную плоскую рамку и переднюю панель с фронтальной камерой и сенсорами Face ID. Кроме того, iPhone 14 получит двойную основную камеру.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: