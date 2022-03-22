В Минцифры не увидели больших рисков для пользователей Android

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Первый маркетплейс с российскими приложениями будет функционировать на операционной системе Android, которая исключает риски для владельцев устройств на этой платформе, в отличие от iOS, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

Он пояснил, что ведомство уже сформулировало законодательную инициативу о создании отечественного маркетплейса.

"Мы его можем сейчас создать на платформе Android в силу ее большей открытости, гибкости и так далее. Поэтому работа эта уже в нескольких компаниях начата. И я уверен, что в этом смысле для пользователей Android рисков не так много", – сказал министр на расширенном заседании IT-комитета Госдумы.

При этом Шадаев отметил, что защита пользователей iOS вызывает вопросы, несмотря на конструктивную позицию Apple. По его словам, компания поддерживает связь с министерством и продолжает поддерживать платежи через операторов мобильной связи в App Store.

"Поэтому мы будем надеяться, что iPhone у нас в кирпич не превратятся", – добавил Шадаев.

Ранее Шадаев сообщил, что первый маркетплейс российских программных продуктов планируется запустить в мае. Он пояснил, что маркетплейс будет создан на основе реестра российского программного обеспечения. По словам министра, специалисты уже приступили к его переработке.