В России появится первый маркетплейс отечественного софта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Первый маркетплейс российских программных продуктов планируется запустить в мае, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев. Об этом сообщает ТАСС.

Он пояснил, что маркетплейс будет создан на основе реестра российского программного обеспечения. По словам министра, специалисты уже приступили к его переработке.

"Хотели сделать его в конце года. Очевидно, что придется запускать его сильно раньше. Надеемся, что в мае мы сможем первую версию такого маркетплейса запустить", – сказал Шадаев.

Ранее правительство России утвердило все предложенные Минцифры меры поддержки телеком-отрасли за исключением моратория на перенос и демонтаж оборудования связи. В ведомстве уточнили, что данный пункт будет включен после проработки в следующий пакет мер поддержки телеком-отрасли.