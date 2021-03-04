В России могут ввести новый налог для иностранных IT-компаний – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В России могут одобрить введение нового налога на деятельность глобальных IT-компаний. Как сообщает газета "Ведомости", соответствующее решение может быть принято до середины 2021 года.
Возможные пошлины, по данным издания, обсудили на совещании представителей IT-отрасли с вице-премьером РФ Дмитрием Чернышенко при участии "1С", "Альфа-банка", РЖД, Mail.ru Group, "Яндекса" и иных структур.
Новая мера под предварительным названием "Цифровой налог" является составной частью второго пакета мер поддержки российской IT-индустрии. Суть инициативы заключается в том, чтобы закрепить отчисления в бюджет РФ от компаний, которые пользуются данными граждан РФ и формируют в стране рекламную политику.
Собранные средства с зарубежных компаний в области информационных технологий предлагается направлять на поддержку российской IT-отрасли.
Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала ввести жесткие меры в отношении IT-гигантов. По словам сенатора, подобные решения обяжут зарубежные корпорации выполнять требования законодательства РФ.
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