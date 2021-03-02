Матвиенко призвала ввести жесткие меры в отношении IT-гигантов

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Введение жестких мер в отношении IT-гигантов вынудит их выполнять требования Роскомнадзора и законы Российской Федерации. Такое мнение выразила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в беседе с РИА Новости.

В своем заявлении Матвиенко отметила, что речь идет лишь о регулятивных мерах, которые необходимы из-за неоднократных нарушений интернет-компаниями российских законов.

"Они (IT-гиганты. – Прим. Ред.) игнорируют наше законодательство. Теперь мы должны разработать такие меры, которые бы заставили их безусловно выполнять требования Роскомнадзора", – пояснила председатель Совфеда.

Матвиенко также предложила обязать представительства компаний платить налоги в российский бюджет. В данный момент крупные интернет-компании зарабатывают в России большие деньги и не несут налогового обременения.

"Я знаю, что Франция пыталась решить эту проблему, которая стала всеобщей, которая требует неких единых налоговых правил, ведь они зарабатывают немыслимые объемы денег в каждой стране присутствия", – заключила Матвиенко.

Ранее Роскомнадзор обвинил Twitter в злостном нарушении российского законодательства. Соцсеть отказалась удалить более 2,8 тысячи материалов, признанных запрещенными на территории РФ. В ведомстве пояснили, что указанный контент содержит информацию о способах совершения самоубийств и призывы к их совершению, способах изготовления и использования наркотиков, а также порнографические изображения несовершеннолетних.

Позднее Роскомнадзор принял решение оштрафовать Twitter за нарушения российского законодательства. В отношении социальной сети будут составлены протоколы об административных правонарушениях.