Роскомнадзор оштрафует Twitter за нарушения российского законодательства

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Штрафы грозят социальной сети Twitter за нарушения законодательства Российской Федерации. Об этом заявили в пресс-службе Роскомнадзора.

Как передает РИА Новости, в российском надзорном ведомстве составят протоколы об административных правонарушениях в отношении социальной сети за неудаление запрещенного контента.

"Протоколы будут переданы в суд, который определит сумму штрафов", – пояснили в Роскомнадзоре.

В российском ведомстве отметили, что компания Twitter Inc была проинформирована о намерениях Роскомнадзора. Интернет-платформа может быть оштрафована в размере от 800 тысяч до 4 миллионов рублей. При этом повторное нарушение приведет к штрафу до 10% совокупного размера суммы годовой выручки компании.

"За неудаление информации с призывами к экстремизму, детской порнографией, а также о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотиков штрафы выше – до 8 миллионов рублей", – подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Там добавили, что штраф за повторный отказ удаления упомянутого контента составит от одной десятой до одной пятой совокупного размера суммы годовой выручки компании.

Ранее Роскомнадзор обвинил Twitter в злостном нарушении российского законодательства. Соцсеть отказалась удалить более 2,8 тысячи материалов, признанных запрещенными на территории РФ. В ведомстве пояснили, что указанный контент содержит информацию о способах совершения самоубийств и призывы к их совершению, способах изготовления и использования наркотиков, а также порнографические изображения несовершеннолетних.