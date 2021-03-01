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Роскомнадзор обвинил Twitter в злостном нарушении российского законодательства, поскольку соцсеть отказалась удалить более 2,8 тысячи материалов, признанных запрещенными в РФ.

"В дополнение к информации Общественной палаты РФ об антилидерстве Twitter в распространении запрещенной информации сообщаем, что с 2017 года социальная сеть Twitter не удалила 2 862 материала с запрещенной информацией", – говорится на сайте ведомства.

Там уточнили, что эти материалы содержат информацию о способах совершения самоубийств и призывы к их совершению, способах изготовления и использования наркотиков, а также порнографические изображения несовершеннолетних.

Отмечается, что всего Роскомнадзор направил администрации Twitter свыше 28 тысяч требований об удалении запрещенных материалов.

Ранее Twitter, Facebook и Instagram возглавили рейтинг интернет-платформ, нарушающих российское законодательство относительно распространения деструктивного контента, который был представлен инициативной группой членов Общественной палаты и Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.