Роскомнадзор оштрафовал "Радио Свобода" на 11 млн рублей

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Роскомнадзор оштрафовал "Радио свободная Европа/ Радио Свобода" и его гендиректора на 11 миллионов рублей за отсутствие маркировки иностранного агента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.

Как уточняется, в настоящее время за отсутствие маркировки иностранного агента составлено 166 протоколов.

"Протоколы в отношении ООО "РСЕ/РС" и его гендиректора составлены из-за отсутствия (или ненадлежащей) маркировки на информационных ресурсах девяти СМИ-иноагентов", – говорится в сообщении.

Уточняется, что в суде было рассмотрено 40 дел, по всем вынесено решение о назначении штрафа.

"Общая сумма штрафов составила 11 млн рублей", – отметили в Роскомнадзоре.

В Роскомнадзоре напомнили, что материалы иностранных СМИ, выполняющих функции иноагента, должны быть опубликованы с маркировкой, указывающей на свою деятельность. В ведомстве уточнили, что читатель должен быть осведомлен, что источник представляет интересы другого государства.

"Радио Свобода" была внесена в список СМИ-иноагентов, став 11-й организацией, которая числится в данном реестре. Помимо "Радио Свобода", в списке иноагентов числятся такие организации, как "Голос Америки", телеканал "Настоящее время", татаро-башкирская служба "Радио Свобода", "Кавказ. Реалии", "Сибирь. Реалии", "Фактограф", "Idel. Реалии", "Крым. Реалии" и "Север. Реалии".

В конце декабря прошлого года Владимир Путин подписал закон о признании физических лиц иностранными агентами за политическую деятельность. Законом устанавливается уведомительный порядок учета общественных объединений, которые занимаются политической деятельностью и получают иностранное финансирование. Они должны ежеквартально сообщать уполномоченным органам об объеме финансирования и фактических расходах.