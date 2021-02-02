СМИ-иноагенты оштрафованы на 2,2 миллиона рублей

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За административные правонарушения СМИ-иноагенты оштрафованы на сумму в размере 2,2 миллиона рублей. Соответствующие решения вынес мировой суд, сообщает пресс-служба Роскомнадзора.

"Владелец СМИ ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" оштрафован на 2 миллиона рублей (четыре протокола по 500 тысяч рублей), гендиректор организации – 200 тысяч рублей (четыре протокола по 50 тысяч рублей)", – говорится в сообщении.

В Роскомнадзоре напомнили, что материалы иностранных СМИ, выполняющих функции иноагента, должны быть опубликованы с маркировкой, указывающей на свою деятельность. В ведомстве уточнили, что читатель должен быть осведомлен, что источник представляет интересы другого государства.

В конце декабря прошлого года Владимир Путин подписал закон о признании физических лиц иностранными агентами за политическую деятельность. Законом устанавливается уведомительный порядок учета общественных объединений, которые занимаются политической деятельностью и получают иностранное финансирование. Они должны ежеквартально сообщать уполномоченным органам об объеме финансирования и фактических расходах.