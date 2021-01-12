В отношении СМИ-иноагентов составили первые восемь протоколов

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В отношении СМИ-иноагентов составлены восемь протоколов из-за отсутствия маркировки. Об этом говорится на сайте Роскомнадзора.
"Составлены первые восемь протоколов. В присутствии представителей СМИ-иноагентов протоколы составлены из-за отсутствия маркировки на четырех сайтах", – сообщили в ведомстве.
Уточняется, что составленные протоколы поступят в мировой суд в течение трех рабочих дней для вынесения решения о назначении штрафа. По закону, юридические лица за данное нарушение могут оштрафовать на 500 тысяч рублей, а физлица – на 50 тысяч рублей.
В Роскомнадзоре напомнили, что материалы иностранных СМИ, выполняющих функции иноагента, должны быть опубликованы с маркировкой, указывающей на свою деятельность. В ведомстве уточнили, что читатель должен быть осведомлен, что источник представляет интересы другого государства.
В конце декабря прошлого года Владимир Путин подписал закон о признании физических лиц иностранными агентами за политическую деятельность. Законом устанавливается уведомительный порядок учета общественных объединений, которые занимаются политической деятельностью и получают иностранное финансирование. Они должны ежеквартально сообщать уполномоченным органам об объеме финансирования и фактических расходах.
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