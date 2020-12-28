Физические лица впервые были включены в список иноагентов

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Минюст РФ впервые включил физических лиц в список иноагентов, сообщили на сайте ведомства.

"Во исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации в реестр <...> включены Апахончич Дарья Александровна, Камалягин Денис Николаевич, Маркелов Сергей Евгеньевич, Пономарев Лев Александрович, Савицкая Людмила Алексеевна", – говорится в сообщении.

Ранее Совет Федерации одобрил закон о расширении применения статуса иностранного агента. Те физические лица, которые получили этот статус, должны будут указывать его в своих материалах. Их данные также могут размещаться в интернете в открытом доступе.

Этим документом также устанавливается уведомительный порядок учета общественных объединений, которые занимаются политической деятельностью и получают иностранное финансирование.