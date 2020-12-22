Госдума приняла законопроект о наказании для физлиц и НКО-иноагентов

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Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о наказании для физических лиц и НКО-иноагентов за сбор данных о нацбезопасности. Об этом сообщает РИА Новости.

Документ дополняет статью 330.1 Уголовного кодекса РФ. К ответственности по уголовной статье могут привлечь иностранных агентов, которые продолжают нарушать правила и после наступления административной ответственности.

НКО-иноагенты могут быть оштрафованы на сумму до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет за сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности РФ и за злостное уклонение от предоставления документов для включения в реестр НКО.

Кроме того, возможны обязательные работы на срок до 480 часов, а также принудительные работы до пяти лет или лишение свободы на аналогичный срок.

Ранее в декабре депутат Госдумы Евгений Федоров предложил расширить условия, на основании которых НКО можно признать иностранным агентом. Под это определение предлагается вносить организации, чьи учредители или руководители получают средства от иностранных источников.