ГД приняла в первом чтении законопроект о возможности признания физлиц иноагентами

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Госдума поддержала в первом чтении законопроект о регулировании деятельности иностранных агентов, разработанный комиссиями нижней и верхней палат парламента, сообщает ТАСС.

К иноагентам предлагается приравнять незарегистрированные общественные объединения, которые занимаются политической деятельностью и получают на это иностранное финансирование, а также отдельных физлиц.

Физическое лицо могут признать иноагентом, если оно ведет в РФ политическую деятельность в интересах другого государства, его госорганов, международной или иностранной организации, иностранных граждан или лиц без гражданства.

Еще одним основанием по законопроекту становится целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности РФ, получение которых иностранным источником может быть использовано против безопасности РФ. Исключение составляет гостайна, передача которой преследуется уже по Уголовному кодексу.

Ранее в РФ предложили ввести финансовую отчетность для НКО-иноагентов. Соответствующую инициативу ввел директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. Он отметил, что тот факт, что они получают деньги из-за рубежа, обязывает их быть финансово более открытыми.