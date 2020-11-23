В РФ предложили ввести персональную финотчетность для иноагентов

Фото: depositphotos/mizar_219842
В России предложили ввести финансовую отчетность для НКО – иноагентов. Соответствующую инициативу ввел директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов, сообщает RT.
Он отметил, что они ведут политическую деятельность и влияют на общественное мнение в России. По словам Орлова, тот факт, что они получают деньги из-за рубежа, обязывает их быть финансово более открытыми.
Политолог также привел пример необходимости российских госслужащих и представителей законодательных органов власти ежегодно отчитываться о доходах и имуществе своей семьи. Он поставил вопрос о том, что НКО – иноагенты не должны предоставлять подобную информацию.
"Прошу вас рассмотреть целесообразность внесения изменений в действующее законодательство в части введения обязанности для физических лиц, признанных выполняющими функцию иностранного агента, а также для учредителей, руководителей и членов руководящих органов некоммерческих организаций, признанных выполняющими функцию иностранного агента, ежегодно предоставлять сведения о своих доходах и имуществе, доходах и имуществе супругов и несовершеннолетних детей, подлежащие последующей открытой публикации до 1 апреля года, следующего за отчетным", – предложил Орлов.
Ранее сообщалось, что в России могут запретить физическим лицам – иноагентам занимать государственные должности. Соответствующую инициативу выдвинула комиссия Совета Федерации по защите суверенитета страны.
Комментируя наличие закона об иноагентах в российском законодательстве, президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что он позволяет оградить политическую жизнь от внешних вмешательств. По словам главы государства, статус иноагента обязывает заявить о наличии зарубежного финансирования, в чем "нет ничего ущемляющего".
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: