В РФ предложили ввести персональную финотчетность для иноагентов

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В России предложили ввести финансовую отчетность для НКО – иноагентов. Соответствующую инициативу ввел директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов, сообщает RT.

Он отметил, что они ведут политическую деятельность и влияют на общественное мнение в России. По словам Орлова, тот факт, что они получают деньги из-за рубежа, обязывает их быть финансово более открытыми.

Политолог также привел пример необходимости российских госслужащих и представителей законодательных органов власти ежегодно отчитываться о доходах и имуществе своей семьи. Он поставил вопрос о том, что НКО – иноагенты не должны предоставлять подобную информацию.

"Прошу вас рассмотреть целесообразность внесения изменений в действующее законодательство в части введения обязанности для физических лиц, признанных выполняющими функцию иностранного агента, а также для учредителей, руководителей и членов руководящих органов некоммерческих организаций, признанных выполняющими функцию иностранного агента, ежегодно предоставлять сведения о своих доходах и имуществе, доходах и имуществе супругов и несовершеннолетних детей, подлежащие последующей открытой публикации до 1 апреля года, следующего за отчетным", – предложил Орлов.

Ранее сообщалось, что в России могут запретить физическим лицам – иноагентам занимать государственные должности. Соответствующую инициативу выдвинула комиссия Совета Федерации по защите суверенитета страны.

Комментируя наличие закона об иноагентах в российском законодательстве, президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что он позволяет оградить политическую жизнь от внешних вмешательств. По словам главы государства, статус иноагента обязывает заявить о наличии зарубежного финансирования, в чем "нет ничего ущемляющего".