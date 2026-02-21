График работы соцучреждений изменится в Москве с 21 по 23 февраля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 февраля, 12:37

Общество

Участники "Московского долголетия" провели танцевальные мастер-классы в Пекине

Фото: пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Участники "Московского долголетия" провели танцевальные мастер-классы в Пекине. Они собрали более тысячи гостей, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Фестиваль "Московская Масленица в Пекине" проходит с 19 по 22 февраля. Гостей парка "Чаоян" приглашают узнать о традициях празднования русской Масленицы, попробовать угощения и выучить русские народные танцы.

Танцевальные занятия от участников "Московского долголетия" прошли 19 и 20 февраля. Их провели победители и лауреаты конкурсов, лидеры танцевальных клубов "Московского долголетия", руководитель клуба спортивно-бальных танцев центра "Марьина Роща", полковник военно-космических сил в отставке Александр Кирилин, лидер танцевального клуба Светлана Ермолаева и участница ансамбля "Афина" Надежда Болдина.

Участники проекта начали готовиться к мастер-классам заранее. Они учили слова на китайском языке, оттачивали движения и продумывали детали программы. Они составили мастер-класс так, чтобы сохранить дух русского танца, но при этом уменьшить количество прикосновений. В качестве музыкального сопровождения были выбраны узнаваемые русские мелодии.

Первая часть занятий состояла из "зарядки пробуждения". Гости выполняли плавные движения традиционной китайской гимнастики, после чего переходили к энергичной разминке под песню "Катюша". Затем посетителей познакомили с движениями русской пляски под композицию "Калинка".

По словам жителей Пекина, они с радостью поучаствовали в занятиях. Участники "Московского долголетия" поблагодарили гостей на китайском языке, а в ответ услышали "спасибо" на русском.

На мастер-классы пришли и участники китайских танцевальных клубов для людей старшего возраста. Лидер одного из пекинских коллективов Яэнь Синьи выразила радость посещению мастер-класса.

"Это было феерично. Было приятно видеть на мастер-классах наших товарищей – китайских "долголетов", которые с энтузиазмом присоединялись к танцу, повторяли движения, смеялись, радовались сувенирам. В конце мы разошлись уже большими друзьями", – добавил участник "Московского долголетия" Александр Кирилин.

Ранее в городском медиабанке "Мосфото" вышел новый фоторепортаж с фестиваля "Московская Масленица в Пекине". Кадры проверены и безопасны для использования. Фото можно бесплатно скачать для публикации в соцсетях, мессенджерах, СМИ и в презентациях.

Фестиваль "Китайский Новый год в Москве" продлится до 1 марта

Читайте также


общество

Главное

Как подготовить организм к Великому посту?

Подготовку нужно начинать за несколько дней

Сначала важно скорректировать питьевой режим

Читать
закрыть

Чего ожидать от курса доллара в 2026 году?

Курс доллара США может составить чуть меньше 90 рублей к концу года

Усиление санкционного давления способно негативно повлиять на рубль

Читать
закрыть

Что будет с ценами на технику в РФ весной 2026 года?

Ноутбуки и смартфоны могут подорожать

Больше других поднимутся в цене девайсы с увеличенным объемом памяти

Читать
закрыть

К чему приведет введение акцизов на фастфуд и сладости в РФ?

Необходимость таких мер объяснили критической ситуацией с пищевым поведением россиян

Однако эксперты уверены: это может разогнать инфляцию на все продукты

Читать
закрыть

К чему приведет онлайн-взыскание долгов за ЖКУ?

Мера направлена на цифровизацию уже действующей процедуры

Получится автоматизировать электронную подачу документов в суд при возникновении задолженности

Читать
закрыть

Как желание побыть наедине с собой влияет на отношения в паре?

Ситуации, когда пары могут проводить время вместе 24/7, являются скорее редкостью

Усталость от партнера и желание побыть одному – не признак того, что его разлюбили, а "психологическая гигиена"

Читать
закрыть

Как переговоры в Женеве изменят ход конфликта на Украине?

Эксперты уверены: стороны договорились о следующем раунде, значит, процесс идет позитивно

Предположительно, наибольшие достижения были достигнуты на военно-техническом треке

Читать
закрыть

Побьет ли циклон "Валли" рекорд по осадкам в Москве?

За три часа снегопада сугробы в столице прибавили 6–7 сантиметров

Высота снежного покрова приблизится к экстремальным значениям, но вряд ли их превзойдет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика