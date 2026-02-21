Фото: пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Участники "Московского долголетия" провели танцевальные мастер-классы в Пекине. Они собрали более тысячи гостей, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Фестиваль "Московская Масленица в Пекине" проходит с 19 по 22 февраля. Гостей парка "Чаоян" приглашают узнать о традициях празднования русской Масленицы, попробовать угощения и выучить русские народные танцы.

Танцевальные занятия от участников "Московского долголетия" прошли 19 и 20 февраля. Их провели победители и лауреаты конкурсов, лидеры танцевальных клубов "Московского долголетия", руководитель клуба спортивно-бальных танцев центра "Марьина Роща", полковник военно-космических сил в отставке Александр Кирилин, лидер танцевального клуба Светлана Ермолаева и участница ансамбля "Афина" Надежда Болдина.

Участники проекта начали готовиться к мастер-классам заранее. Они учили слова на китайском языке, оттачивали движения и продумывали детали программы. Они составили мастер-класс так, чтобы сохранить дух русского танца, но при этом уменьшить количество прикосновений. В качестве музыкального сопровождения были выбраны узнаваемые русские мелодии.

Первая часть занятий состояла из "зарядки пробуждения". Гости выполняли плавные движения традиционной китайской гимнастики, после чего переходили к энергичной разминке под песню "Катюша". Затем посетителей познакомили с движениями русской пляски под композицию "Калинка".

По словам жителей Пекина, они с радостью поучаствовали в занятиях. Участники "Московского долголетия" поблагодарили гостей на китайском языке, а в ответ услышали "спасибо" на русском.

На мастер-классы пришли и участники китайских танцевальных клубов для людей старшего возраста. Лидер одного из пекинских коллективов Яэнь Синьи выразила радость посещению мастер-класса.

"Это было феерично. Было приятно видеть на мастер-классах наших товарищей – китайских "долголетов", которые с энтузиазмом присоединялись к танцу, повторяли движения, смеялись, радовались сувенирам. В конце мы разошлись уже большими друзьями", – добавил участник "Московского долголетия" Александр Кирилин.

Ранее в городском медиабанке "Мосфото" вышел новый фоторепортаж с фестиваля "Московская Масленица в Пекине". Кадры проверены и безопасны для использования. Фото можно бесплатно скачать для публикации в соцсетях, мессенджерах, СМИ и в презентациях.

