Москва и Пекин договорились о сотрудничестве в сфере туризма

Фото: пресс-служба Мостуризма

Представители столиц России и Китая подписали меморандум о сотрудничестве Москвы и Пекина в сфере туризма в ходе церемонии открытия фестиваля "Московская Масленица в Пекине". Об этом рассказала заммэра российской столицы Наталья Сергунина.

"Москва укрепляет всестороннее сотрудничество с коллегами из Китайской Народной Республики. Оно не ограничивается какими-то отдельными направлениями, а распространяется на все ключевые сферы – от культуры и технологического развития до туризма", – отметила Сергунина.

Документ предусматривает проведение в Москве и Пекине совместных выставок, отраслевых мероприятий, использование цифровых ресурсов для продвижения, обмен лучшими практиками и организацию экскурсий для специалистов индустрии гостеприимства.

Сергунина отметила, что Китай занимает первое место среди государств дальнего зарубежья по числу путешественников, которые приезжают в Москву. В прошлом году туристический поток из КНР вырос почти на 10% и достиг 470 тысяч человек.

Во многом увеличение турпотока произошло из-за партнерских проектов двух столиц, включая фестивали "Московская Масленица в Пекине" и "Китайский Новый год в Москве". Первое мероприятие проходит в одном из крупнейших парков китайской столицы – Чаояне. Гостей с 19 по 22 февраля ждут творческие мастер-классы, хореографические и вокальные номера, национальные угощения и многое другое.

Прошлой зимой московский фестиваль "Китайский Новый год в Москве" стал частью программы перекрестных Годов культуры России и КНР, проводимых в 2024–2025 годах по решению лидеров государств. Тогда проект привлек около 1,5 миллиона человек. Мероприятия в рамках фестиваля освещали СМИ не только РФ и Китая, но и других 30 стран.

Летом состоялся фестиваль "Московские сезоны в Пекине", который посетили 2,85 миллиона человек. Гости смогли узнать подробнее об истории Москвы, ее достопримечательностях и гастрономии. Жители и гости Пекина также смогли послушать концерты современной и классической музыки, посетить танцевальные занятия, провести дегустацию и многое другое.

Кроме того, в рамках фестиваля прошла конференция "Города будущего. Синергия стратегического партнерства Москвы и Пекина", в ходе которой стороны обсудили взаимные инвестиции и вопросы сотрудничества. По итогам было заключено 7 международных соглашений.

Ранее в столице открылся фестиваль "Китайский Новый год в Москве". Он объединит более 60 площадок, включая Манежную и Болотную площади, кинопарк "Москино", Московский зоопарк и парк искусств "Музеон". Посетить праздничные мероприятия можно будет до 1 марта.

