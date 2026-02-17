Шествие Огненной Красной Лошади пройдет в Москве 26 февраля 2026 года

Фестиваль "Китайский Новый год в Москве" приглашает посетить мастер-классы, образовательные выставки и многое другое до 1 марта. О том, куда точно стоит заглянуть, – в нашем материале.

Концерты и традиционные игры

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Программа, посвященная китайскому Новому году в рамках проекта "Зима в Москве", проходит в Москве до 1 марта и объединяет порядка 60 площадок. У всех желающих есть возможность посетить различные мероприятия и попробовать блюда национальной кухни.

Например, 18 февраля на фестивальной площадке "Московских сезонов" на Манежной площади пройдут тематические концерты. В 13:00 гости смогут послушать выступление китайских студентов из Российской академии музыки имени Гнесиных, а в 15:00 – увидеть номера от учеников МГУ. В 16:00 здесь пройдет спектакль "Новогодний переполох", а в 19:00 жители и гости столицы увидят сказку "Волшебная картина".

Кроме того, здесь же пройдут и мастер-классы. С 11:00 до 13:45 все желающие смогут изучить китайскую каллиграфию, а с 14:00 до 16:45 попробовать свои силы в традиционной живописи. В 17:00 гостям предложат написать новогодние пожелания иероглифами, а в 19:00 создать традиционную китайскую открытку.

21 февраля с 12:00 до 16:00 организаторы советуют заглянуть в Биологический музей им. К. А. Тимирязева, где состоится "День красного коня". Жители и гости столицы узнают о лошадях, процессе их одомашнивания, а также о традициях встречи Нового года по восточному календарю.

Вместе с тем 21 февраля традиционный китайский фестиваль пройдет в районных центрах "Место встречи" – "Витязь", "София" и "Орбита". Гостям предложат попробовать национальные блюда и десерты. Также зрители увидят китайские танцы, услышат живую музыку и примут участие в творческих мастер-классах. Не обойдется и без розыгрыша подарков. 28 февраля аналогичные мероприятия пройдут в районных центрах "Место встречи" – "Ангара", "Янтарь", "Будапешт" и "Киргизия".

28 февраля и 1 марта посетители кинопарка "Москино" также смогут отметить китайский Новый год. С 12:00 до 15:00 в павильоне "Анимация" всем желающим предложат расписать бумажные фонарики, а с 15:40 до 18:00 создать традиционные веера из палочек. Кроме того, в 14:00 и 16:00 на сцене "Театра Гонзаги" получится увидеть философскую постановку "Тишина между словами" о дружбе, мечтах и поиске смысла жизни.

Также 28 февраля чемпионат по традиционным китайским настольным играм состоится в творческой резиденции "Молодежь Москвы. Родина". Жители и гости столицы смогут углубленно изучить правила и философию таких популярных игр, как маджонг, го, китайское домино ("Пай Гоу") и головоломка "Танграм".

До 28 февраля все желающие присоединятся к интерактивному театрализованному квесту "Загадка Лунного Нового года" на площадке "Московских сезонов". Участников ждут загадки и знакомство с праздничными традициями Китая. Подробнее о расписании можно узнать здесь.

Гастрономические путешествия и искусство

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Посетить праздник китайских фонарей получится 26 февраля с 16:00 на территории гастроквартала "Три вокзала. Депо". Гости увидят шествие Огненной Красной Лошади, выступление барабанщиков из группы "Воины Драконы" и танцы в национальных костюмах.

Продолжить знакомство с Поднебесной жители и гости столицы смогут на выставке "Праздник весны. Новый год в старом Пекине", организованной Музеем Москвы при участи Столичного музея Китая. Посетители узнают о подготовке, встрече и праздновании китайского Нового года, услышат, откуда произошли 12 животных зодиакального круга, как устроен лунно-солнечный календарь и многое другое. Экспозиция будет работать до 31 мая.

Кроме того, Государственный Дарвиновский музей тоже откроет двери в мир восточной культуры, здесь до 22 марта пройдет фотовыставка "О Китае, далеком и близком". В экспозиции представлены фотографии победителей и участников одноименного конкурса, посвященного культуре, архитектуре и природному наследию Поднебесной.



Также до 22 марта жители и гости столицы смогут познакомиться с работами китайского художника Му Кэ на выставке "Время и пространство" в Московском музее современного искусства на Петровке. Живопись автора сочетает природные мотивы и элементы абстракции, превращая пейзаж в поле для размышления.

Кроме того, около 150 столичных ресторанов помогут дополнить культмассовую программу гастрономическими впечатлениями. В рамках фестиваля гости смогут попробовать цзяоцзы, рисовый пирог нянь гао, салат из битых огурцов, пельмени, утку по-пекински и курицу гунбао с арахисом. Также профессиональные повара из Поднебесной организуют кулинарные уроки на рыбных рынках "Москва – на волне" и в фудмолле "Три вокзала. Депо".

Все подробности и информация о других мероприятиях доступны на официальных сайтах проекта "Зима в Москве" и Russpass.

