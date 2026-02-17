Форма поиска по сайту

17 февраля, 23:24

Политика

РФ проведет неформальные слушания в СБ ООН по вопросу освещения конфликта на Украине в СМИ

Фото: depositphotos/ognjen1234

По инициативе РФ в Совете Безопасности ООН 20 февраля состоится неформальное заседание по "формуле Аррия", посвященное роли СМИ в конфликте на Украине. Об этом сообщила пресс-служба российского представительства при всемирной организации.

Встреча "Информационное измерение украинского кризиса: как освещение событий в СМИ влияет на ход конфликта" начнется в 10:00 по времени Нью-Йорка (18:00 по московскому времени). Ее главной темой станет анализ влияния западных и украинских медиа на формирование искаженного восприятия ситуации.

В ходе заседания российская сторона намерена привлечь внимание международного сообщества к тому, как однобокое освещение событий может препятствовать объективному пониманию первопричин кризиса.

Дипломаты отмечают, что вопрос о том, способен ли более сбалансированный и непредвзятый подход журналистов помочь в восстановлении диалога и поиске путей урегулирования, станет ключевым.

В качестве основных докладчиков на мероприятии выступят иностранные эксперты, в том числе норвежский политолог Гленн Дисен и журналист Андреа Лучиди.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что ООН не рассматривает возможность применения принципа самоопределения народов к Херсонской области. В ответ на это глава региона Владимир Сальдо предложил генсеку лично посетить область и пообщаться с местными жителями.

