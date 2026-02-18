В Роспотребнадзоре заявили, что риски распространения оспы обезьян в РФ исключены

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Роспотребнадзор исключил риски завоза в Россию нового штамма оспы обезьян. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В заявлении Роспотребнадзора отмечается, что угроза распространения рекомбинантного вируса оспы обезьян, ранее зарегистрированного в Великобритании и Индии, на территории РФ полностью отсутствует.

Ранее ученые выяснили, что огненноногая белка может являться природным резервуаром вируса оспы обезьян. Они проанализировали тушу животного, обнаруженную в трех километрах от территории обитания мангабеев за 12 недель до вспышки заболевания.

Специалисты подчеркивают, что это редкий случай прямого выявления межвидовой передачи вируса. Также было установлено, что после начала вспышки среди мангабеев инфекция распространялась внутри популяции.