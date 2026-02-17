Еще один из пациентов с оспой обезьян выписан из Домодедовской больницы

Фото: 123RF.com/anishenko

Из Домодедовской больницы выписали еще одного пациента, переболевшего оспой обезьян. Об этом сообщили в медучреждении.

На данный момент в больнице остается один пациент с этим диагнозом. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

В Домодедовской больнице проходили лечение трое человек с подтвержденным диагнозом "оспа обезьян". Первого пациента выписали 15 февраля.

Спустя время еще два случая заболевания были зафиксированы в Санкт-Петербурге у россиян, которые вернулись после отдыха из Таиланда. Их поместили в инфекционный стационар.