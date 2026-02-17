Госдума в первом чтении приняла запрет букмекерам взимать ставки с кредиток

Фото: ТАСС/Олег Елков

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, запрещающий принимать в букмекерских конторах и тотализаторах ставки с кредитных карт.

Документ был внесен сенаторами Андреем Кутеповым и Александром Трембицким. Помимо запрета на использование кредитных карт, проектом запрещается размещать букмекерские конторы, тотализаторы и их пункты приема ставок в одном здании или строении с микрофинансовыми организациями.

По словам авторов документа, азартные граждане в процессе игры стремятся отыграть проигранные деньги, используя кредитные карты и займы. Использование заемных средств негативно отражается на добросовестных участниках финансовой системы РФ.

Российское правительство поддержало законопроект при условии его доработки. В частности, было рекомендовано проработать вопрос о запрете ставок и за счет заемных средств с расчетных счетов индивидуальных предпринимателей, а также с корпоративных карт. Также предлагается проработать вопрос об ограничениях на перевод денег организаторам азартных игр с расчетных (дебетовых) карт за счет овердрафта.

Кабмин считает необходимым закрепить право организаторов азартных игр принимать исключительно ставки, переданные единым центром учета переводов ставок букмекерских контор и тотализаторов.

При этом положение о запрете размещаться по соседству с МФО рекомендуется исключить из документа, так как займы могут оформляться онлайн или при участии агентов МФО.

Ранее Минфин предложил Владимиру Путину узаконить в стране деятельность онлайн-казино, облагая ее налогом в 30%, что может ежегодно пополнять бюджет примерно на 100 миллиардов рублей. При этом легализация предлагается при соблюдении ряда условий.

В свою очередь, зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин назвал безумием данную инициативу. Он отметил, что казино оказывает разрушительное воздействие на людей, порождает психические заболевания вроде лудомании.