Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 февраля, 16:54

Политика

Госдума в первом чтении приняла запрет букмекерам взимать ставки с кредиток

Фото: ТАСС/Олег Елков

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, запрещающий принимать в букмекерских конторах и тотализаторах ставки с кредитных карт.

Документ был внесен сенаторами Андреем Кутеповым и Александром Трембицким. Помимо запрета на использование кредитных карт, проектом запрещается размещать букмекерские конторы, тотализаторы и их пункты приема ставок в одном здании или строении с микрофинансовыми организациями.

По словам авторов документа, азартные граждане в процессе игры стремятся отыграть проигранные деньги, используя кредитные карты и займы. Использование заемных средств негативно отражается на добросовестных участниках финансовой системы РФ.

Российское правительство поддержало законопроект при условии его доработки. В частности, было рекомендовано проработать вопрос о запрете ставок и за счет заемных средств с расчетных счетов индивидуальных предпринимателей, а также с корпоративных карт. Также предлагается проработать вопрос об ограничениях на перевод денег организаторам азартных игр с расчетных (дебетовых) карт за счет овердрафта.

Кабмин считает необходимым закрепить право организаторов азартных игр принимать исключительно ставки, переданные единым центром учета переводов ставок букмекерских контор и тотализаторов.

При этом положение о запрете размещаться по соседству с МФО рекомендуется исключить из документа, так как займы могут оформляться онлайн или при участии агентов МФО.

Ранее Минфин предложил Владимиру Путину узаконить в стране деятельность онлайн-казино, облагая ее налогом в 30%, что может ежегодно пополнять бюджет примерно на 100 миллиардов рублей. При этом легализация предлагается при соблюдении ряда условий.

В свою очередь, зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин назвал безумием данную инициативу. Он отметил, что казино оказывает разрушительное воздействие на людей, порождает психические заболевания вроде лудомании.

Читайте также


политика

Главное

Нужно ли регулировать деятельность блогов о здоровье?

Любые врачебные советы должны находиться под контролем государства

Приносить реальную пользу могут блогеры, которые рассказывают о правах пациентов

Читать
закрыть

К чему приведет новое экспресс-тестирование по слюне для водителей?

Введение экспресс-тестов через слюну направлено на борьбу с наркотиками

Эксперты предполагают, что экспресс-тест даст возможность проверок на лекарства

Читать
закрыть

Введут ли онлайн-продажу товаров "18+" по биометрии?

Мера поможет защитить подрастающее поколение от такой продукции

Однако возможны кражи биометрических данных и использования их в мошеннических схемах

Читать
закрыть

В чем опасность нового аналога "Оземпика"?

Любая из этих форм медикаментов грубо вмешивается в гормональную систему

Снижение веса происходит за счет того, что тормозится моторика желудочно-кишечного тракта

Читать
закрыть

Что изменится в сроках пересдачи теории для будущих водителей?

Дорабатывается проект о назначении повторного теоретического экзамена для тех, кто не сдал практику

В проекте МВД обозначен предельный срок назначения практического экзамена – 60 дней

Читать
закрыть

Как безопасно передвигаться по улицам во время гололеда?

Для возрастных граждан особенно важно иметь обувь с нескользящей подошвой

В идеале нужно уметь группироваться, прижав к себе руки и ноги

Читать
закрыть

Когда ушедшие зарубежные бренды вернутся в РФ?

Зарубежные бренды вернутся, когда ослабнет политизированное давление в их странах

Крупным международным корпорациям было бы выгодно снова прийти в Россию

Читать
закрыть

Когда нейросети заменят людей на работе?

Сейчас у ИИ есть так называемые "галлюцинации"

Эксперты уверены: предпосылок к тому, что ИИ сможет полностью заменить человека, пока нет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика