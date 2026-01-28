В Кремле прокомментировали возможную легализацию онлайн-казино

Фото: depositphotos/georgejmclittle

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что инициатива министерства финансов России о возможной легализации онлайн-казино еще будет обсуждаться. Об этом он сказал в интервью с корреспондентом кремлевского пула Александром Юнашевым.

Пресс-секретарь президента России добавил, что оценивать подобные нововведения пока рано.

Ранее сообщалось, что Минфин предложил Владимиру Путину узаконить в стране деятельность онлайн-казино, облагая ее налогом в 30%, что может ежегодно пополнять бюджет примерно на 100 миллиардов рублей.

При этом легализация предлагается при соблюдении ряда условий. Среди них – назначение оператора президентским распоряжением по представлению правительства и обязательное проведение всех ставок через Единый центр учета, аналогично системе, действующей для букмекеров.

В свою очередь, зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин назвал безумием данную инициативу. Он отметил, что казино оказывает разрушительное воздействие на людей, порождает психические заболевания вроде лудомании.

Делягин отметил, что бюджету не нужны те деньги, которые можно выручить от подобной деятельности, так как на начало года в нем "просто так" лежит без движения 5,2 триллиона рублей. Кроме того, еще 4,4 триллиона рублей находятся в виде золота и денежных средств в Фонде национального благосостояния.

На данный момент онлайн-казино в России запрещены. Легально проводить азартные игры в интернете могут только соответствующие организаторы в букмекерских конторах или тотализаторах.

